Empoli | Pinamonti | «Inter? Partita speciale Se dovessi segnare…»

Andrea Pinamonti, attaccante dell'Empoli, ha parlato i microfoni di Gianlucadimarzio.com sulla sfida contro l'Inter. Le sue dichiarazioni: Partita – «Emozione unica e diversa dalle altre gare. Rivedrò molti miei compagni e tornerò a casa. Vogliamo giocarci la nostra Partita e io voglio aumentare il bottino di gol. Se dovessi segnare, però, non esulterei per rispetto alla società STAGIONE – «Per me è il migliore come dicono i numeri. Fondamentale per me questa stagione perché avevo bisogno di stimoli e fiducia. Grato all'Empoli per questo. La scelta di venire qui è arrivata dopo l'insistenza che la ...

