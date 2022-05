Disavventura per Tommaso Zorzi: “Vado in questura” (Di giovedì 5 maggio 2022) Triste avventura per l’ex vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi: il conduttore costretto a fare tappa in questura Episodio poco fortunato per Tommaso Zorzi, il conduttore milanese è infatti stato costretto a presentarsi in questura dopo aver perso il passaporto. Allarme però rientrato dopo poco, visto che il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha ritrovato il suo documento, se non fosse per un piccolo dettaglio: la denuncia già presentata. “Io ho perso il mio passaporto, ho fatto la denuncia di smarrimento, ma poi l’ho ritrovato. Cosa succede? Comunque nel dubbio devo andare in questura questa mattina”. Dopo essersi recato negli uffici il presentatore ha poi aggiornato ulteriormente i suoi follower, dando anche dei pratici consigli nel caso si dovessero trovare in una ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Triste avventura per l’ex vincitore del GF Vip: il conduttore costretto a fare tappa inEpisodio poco fortunato per, il conduttore milanese è infatti stato costretto a presentarsi indopo aver perso il passaporto. Allarme però rientrato dopo poco, visto che il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha ritrovato il suo documento, se non fosse per un piccolo dettaglio: la denuncia già presentata. “Io ho perso il mio passaporto, ho fatto la denuncia di smarrimento, ma poi l’ho ritrovato. Cosa succede? Comunque nel dubbio devo andare inquesta mattina”. Dopo essersi recato negli uffici il presentatore ha poi aggiornato ulteriormente i suoi follower, dando anche dei pratici consigli nel caso si dovessero trovare in una ...

