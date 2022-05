Covid Ragusa | calano i positivi ma aumentano i morti | morto un ragusano

(Di giovedì 5 maggio 2022)– In lieve calo la curva dei contagi alin provincia dimaancora in aumento. E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 5 maggio, dal bollettino dell’Asp di.Iin totale sono 3070 di cui 3017 si trovano in isolamento domiciliare, 40 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e Palermo 13 nella RSA dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di.I guariti salgono a 86.174 mentre isono saliti a 541. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 78 anni di, vaccinato con una dose eal pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II.Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 81 ...

