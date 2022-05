Bergamo, via Statuto: si tolgono i marciapiedi per una ciclopedonale (Di giovedì 5 maggio 2022) Bergamo. Cominceranno il 9 maggio e finiranno il 16 dicembre i lavori in via Statuto, interventi che porteranno alla rimozione completa dei marciapiedi intorno alle piscine Italcementi. L’anello che circonda l’impianto, inaugurato nel 1966, cambierà quindi presto fisionomia. Resteranno gli alberi, cui sarà garantito più spazio per le radici, e arriverà una nuova pista ciclopedonale, che collegherà le scuole medie Santa Lucia di via Grataroli, il tratto realizzato in via XXIV Maggio, nell’ambito del progetto della nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza, e quello che arriva fino in centro città. Il cantiere per la riqualificazione dell’area tra via Statuto e via Grataroli è infatti imminente, con la consegna dell’area da parte del comune di Bergamo all’impresa incaricata: un ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022). Cominceranno il 9 maggio e finiranno il 16 dicembre i lavori in via, interventi che porteranno alla rimozione completa deiintorno alle piscine Italcementi. L’anello che circonda l’impianto, inaugurato nel 1966, cambierà quindi presto fisionomia. Resteranno gli alberi, cui sarà garantito più spazio per le radici, e arriverà una nuova pista, che collegherà le scuole medie Santa Lucia di via Grataroli, il tratto realizzato in via XXIV Maggio, nell’ambito del progetto della nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza, e quello che arriva fino in centro città. Il cantiere per la riqualificazione dell’area tra viae via Grataroli è infatti imminente, con la consegna dell’area da parte del comune diall’impresa incaricata: un ...

giordi63 : OggiXla prima volta sono andato da Nasti Primo Piano Pizzabistrot Via Camozzi 34 - Bergamo,Tel.: 03405161048 Una de… - lillydessi : Un dolce al cioccolato fresco e innovativo, tutto da gustare - L'Eco di Bergamo - ParliamoDiNews : Bergamo, omicidio via Novelli: `Non si scusò e poco dopo lo ha accoltellato` - Cronaca #bergamo #omicidio #novelli… - Giorno_Bergamo : Al via l’intervento per fermare la maxi-frana - Giorno_Bergamo : Bergamo, omicidio via Novelli: 'Non si scusò e poco dopo lo ha accoltellato' -

A Bergamo sulle tracce di Lorenzo Lotto Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco, Bergamo I Lorenzo Lotto, Public domain, via Wikimedia Commons "La presenza di Lorenzo Lotto a Bergamo per più di un decennio è un fatto di eccezionale portata ... Cremona, bimbo di 18 mesi cade dal balcone: salvo grazie all'erba Immediato l'intervento del 118 con l'elissocorso, grazie al quale il piccolo è stato trasportato via aerea al centro specializzato per i traumi dell'infanzia di Bergamo . Il neonato non è in gravi ... BergamoNews.it Lavoro in Italia: si cercano più diplomati e meno laureati Il mercato del lavoro italiano è una realtà interessante e spesso fraintesa da parte delle migliaia di giovani che si trovano davanti all'annosa questione del dover scegliere fra cercare il lavoro con ... A Bergamo sulle tracce di Lorenzo Lotto Bergamo - Difficile immaginare Bergamo senza l’arte di Lorenzo Lotto. E per l’inquieto pittore veneziano gli oltre dieci anni trascorsi in città furono forse i più felici, fecondi e liberi dell’intera ... Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco,I Lorenzo Lotto, Public domain,Wikimedia Commons "La presenza di Lorenzo Lotto aper più di un decennio è un fatto di eccezionale portata ...Immediato l'intervento del 118 con l'elissocorso, grazie al quale il piccolo è stato trasportatoaerea al centro specializzato per i traumi dell'infanzia di. Il neonato non è in gravi ... Bergamo, undicenne investita in via Ghislandi Il mercato del lavoro italiano è una realtà interessante e spesso fraintesa da parte delle migliaia di giovani che si trovano davanti all'annosa questione del dover scegliere fra cercare il lavoro con ...Bergamo - Difficile immaginare Bergamo senza l’arte di Lorenzo Lotto. E per l’inquieto pittore veneziano gli oltre dieci anni trascorsi in città furono forse i più felici, fecondi e liberi dell’intera ...