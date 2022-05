(Di giovedì 5 maggio 2022): il tema natale(Toro ascendente Pesci) ha nel suo zodiaco base molti pianeti che parlano della sua capacità di entrare appieno nei ruoli recitati. E questo lo sa molto bene la compagna di scena Julia Roberts, che pare abbia inserito come clausola principale nel suo contratto per il ruolo da protagonista L'articolo proviene da2000.

Astro Novella di Joss: George Clooney e il talento di 'sentire' le emozioni George Clooney (Toro ascendente Pesci) ha nel suo zodiaco base molti pianeti che parlano della sua capacità di entrare appieno nei ruoli recitati. E questo lo sa molto bene la compagna di scena Julia ...Certamente la bella Elodie non manca di grinta e fascino. Nata sotto il segno del Toro con una stretta congiunzione di Mercurio retrogrado, è dotata di acume intellettivo che a volte la catapulta in ...