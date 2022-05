Anche i russi lo dicono: difficile sostituire le vendite di gas agli europei (Di giovedì 5 maggio 2022) Entro il 1° giugno il governo russo dovrà fornire al presidente Vladimir Putin un piano per la costruzione delle infrastrutture necessarie per dirottare le forniture di gas e petrolio verso sud ed est, alla ricerca di acquirenti che sostituiscano i clienti europei. Ma si tratta di un obiettivo difficile da raggiungere. E non lo dicono solo gli analisti occidentali. A spiegarlo in modo molto chiaro è il quotidiano Kommersant («L’uomo d’affari»), il più importante giornale economico-finanziario russo con una tiratura di circa 130 mila copie. Secondo Kommersant, «la costruzione di ulteriori gasdotti e l'espansione della capacità esistente richiederà almeno cinque anni, mentre non ci sono contratti con i paesi asiatici per l'acquisto di petrolio e gas russi in tali volumi». Come ricorda il quotidiano russo, «l'Europa, che ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 maggio 2022) Entro il 1° giugno il governo russo dovrà fornire al presidente Vladimir Putin un piano per la costruzione delle infrastrutture necessarie per dirottare le forniture di gas e petrolio verso sud ed est, alla ricerca di acquirenti che sostituiscano i clienti. Ma si tratta di un obiettivoda raggiungere. E non losolo gli analisti occidentali. A spiegarlo in modo molto chiaro è il quotidiano Kommersant («L’uomo d’affari»), il più importante giornale economico-finanziario russo con una tiratura di circa 130 mila copie. Secondo Kommersant, «la costruzione di ulteriori gasdotti e l'espansione della capacità esistente richiederà almeno cinque anni, mentre non ci sono contratti con i paesi asiatici per l'acquisto di petrolio e gasin tali volumi». Come ricorda il quotidiano russo, «l'Europa, che ...

