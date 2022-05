Amnesty, presidio davanti all’ambasciata contro la repressione del dissenso in Russia: “Oltre 15mila persone arrestate dall’inizio della guerra” (Di giovedì 5 maggio 2022) Circa 50 attivisti di Amnesty international Italia hanno manifestato oggi a Roma, nei pressi dell’ambasciata, contro la repressione del dissenso da parte in Russia. Al presidio molti giovani si sono presentati con un nastro nero sulla bocca e dei cartelli di protesta. “Oltre 15mila persone sono state arrestate in Russia dall’inizio della guerra in Ucraina – spiega il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury – Alcune sono state arrestate anche solo per aver manifestato con un cartello bianco. C’è una legislatura di guerra in Russia, leggi esistenti che sono state inasprite e nuove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Circa 50 attivisti diinternational Italia hanno manifestato oggi a Roma, nei pressi dell’ambasciata,ladelda parte in. Almolti giovani si sono presentati con un nastro nero sulla bocca e dei cartelli di protesta. “sono stateinin Ucraina – spiega il portavoce diItalia Riccardo Noury – Alcune sono stateanche solo per aver manifestato con un cartello bianco. C’è una legislatura diin, leggi esistenti che sono state inasprite e nuove ...

Advertising

Ciotolastro : RT @QuelloKeSbrocca: chiaro? questo se fosse avvenuto in russia sarebbe 'repressione del dissenso', ma avviene in italia e quindi è ordine… - g_zerbato : RT @QuelloKeSbrocca: chiaro? questo se fosse avvenuto in russia sarebbe 'repressione del dissenso', ma avviene in italia e quindi è ordine… - QuelloKeSbrocca : chiaro? questo se fosse avvenuto in russia sarebbe 'repressione del dissenso', ma avviene in italia e quindi è ordi… - carillomar : RT @RiccardoNoury: Roma, presidio a sostegno del popolo Hazara. Noury (Amnesty): “Massacrati in Afghanistan, ma ora questa crisi non intere… - PaoloPignocchi : Presidio a Roma per la giornata mondiale della libertà di stampa -