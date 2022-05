Altobelli: «Scudetto? Lo vincerà l’Inter» (Di giovedì 5 maggio 2022) Altobelli: «l’Inter vincerà lo Scudetto, guardate il calendario». Le dichiarazioni dell’ex nerazzurro Altobelli, ex giocatore dell’Inter, ha parlato della lotta Scudetto delle due milanesi in Serie A. Le sue dichiarazioni: Scudetto – «Dico Inter, perché il calendario è un fattore decisivo ancor più della classifica attuale: i nerazzurri possono fare bottino pieno, per il Milan non ho le stesse certezze». UOMINI DECISIVI – «In questo le due formazioni sono differenti. l’Inter ha gioco corale, di squadra: fai fatica a individuare un calciatore più decisivo di altri, anche se certo Brozovic è quello meno sostituibile. Nel Milan, invece, è logico definire Leao il calciatore chiave: può spaccare una partita all’improvviso». PARTITE CHIAVE ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022): «lo, guardate il calendario». Le dichiarazioni dell’ex nerazzurro, ex giocatore del, ha parlato della lottadelle due milanesi in Serie A. Le sue dichiarazioni:– «Dico Inter, perché il calendario è un fattore decisivo ancor più della classifica attuale: i nerazzurri possono fare bottino pieno, per il Milan non ho le stesse certezze». UOMINI DECISIVI – «In questo le due formazioni sono differenti.ha gioco corale, di squadra: fai fatica a individuare un calciatore più decisivo di altri, anche se certo Brozovic è quello meno sostituibile. Nel Milan, invece, è logico definire Leao il calciatore chiave: può spaccare una partita all’improvviso». PARTITE CHIAVE ...

