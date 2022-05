X Factor 2022: svelati i nomi degli altri due giudici dopo Fedez e Ambra (Di mercoledì 4 maggio 2022) I giudici di X Factor 2022 Mancano ancora diversi mesi al debutto di X Factor 2022, tuttavia la grande macchina del talent show è già in movimento. Tra poche settimane infatti inizieranno le registrazioni dei casting della nuova edizione e in questi giorni stanno arrivando le prime news sui giudici. A tornare dietro al bancone L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Idi XMancano ancora diversi mesi al debutto di X, tuttavia la grande macchina del talent show è già in movimento. Tra poche settimane infatti inizieranno le registrazioni dei casting della nuova edizione e in questi giorni stanno arrivando le prime news sui. A tornare dietro al bancone L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

occhio_notizie : La notizia arriva dopo la conferma del ritorno ufficiale di Fedez come giudice? #xfactor2022 - DrApocalypse : X Factor 2022, la giuria è fatta: c'è anche Dargen D'Amico - Random_Factor : RT @Sotchosis: April 2022 Poll 2 Winner: Noi! - anto_doctorj : @bbobbotti @ladyonorato Food and Chemical? Impact factor? June 2022 ? Ma vada a far ridere i polli, presuntuoso ign… - Dayline1993 : RT @wordsandmore1: #3maggio 69° dì #Russia #invasion of #Ucraina, oltre #VillarrealLiverpool #David67 #NameThatTune #ChampionsLeague tempo… -