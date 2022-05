WWE, Randy Orton: svelato un errore (di trama) nella sua carriera (Di mercoledì 4 maggio 2022) Randy Orton è una delle Superstar più famose ed importanti dell’universo della WWE. La sua carriera è cominciata piuttosto presto ed il figlio d’arte che ha toccato immediatamente il successo conquistando la cintura di campione del mondo diventando, nel 2004 a Summerslam, il più giovane di sempre a stringere il titolo massimo tra le mani. Da quel momento in poi, la sua stable (Evolution) divenne sua rivale nella storyline con Triple H, leader del gruppo, che pretendeva che il ragazzo gli consegnasse la preziosa cintura conquistata nel pay-per-view estivo della Federazione di Stamford: questa situazione, secondo Bruce Prichard, è stata gestita male. Il produttore, in una sua recente dichiarazione, si è concesso i più classici dei mea culpa. WWE, la rivelazione di Prichard su Randy ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)è una delle Superstar più famose ed importanti dell’universo della WWE. La suaè cominciata piuttosto presto ed il figlio d’arte che ha toccato immediatamente il successo conquistando la cintura di campione del mondo diventando, nel 2004 a Summerslam, il più giovane di sempre a stringere il titolo massimo tra le mani. Da quel momento in poi, la sua stable (Evolution) divenne sua rivalestoryline con Triple H, leader del gruppo, che pretendeva che il ragazzo gli consegnasse la preziosa cintura conquistata nel pay-per-view estivo della Federazione di Stamford: questa situazione, secondo Bruce Prichard, è stata gestita male. Il produttore, in una sua recente dichiarazione, si è concesso i più classici dei mea culpa. WWE, la rivelazione di Prichard su...

SpazioWrestling : Randy Orton: 'Ecco cosa potrei fare dopo il mio ritiro' #RandyOrton #WWE - TSOWrestling : Una riflessione sul passato di Randy Orton in #WWE #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Randy Orton non si vede nella carriera da coach in #WWE // #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Matt Hardy: 'Penso che Randy Orton sia fantastico, mi è stato molto vicino' - - dmaxitalia : Sia verbalmente che fisicamente Randy Orton sa come farsi rispettare ???? #WWERAW torna questa sera alle 23:15 su… -