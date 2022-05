' Vinciamo le Olimpiadi | poi ci dimenticano'

Advertising

Corriere dello Sport

di Doriano Rabotti Capita spesso, in Italia: tutti pronti a soccorrere i vincitori, soprattutto alle, in sport condannati all'oblio prima e dopo. Vito Dell'Aquila ormai c'è abituato: nove mesi fa vinceva l'oro nel taekwondo. E poi "E poi è tornato tutto quasi come prima". Dell'Aquila, dopo ...Come spiega che le Nazionali di pallavolo non riescono a fare bene allee poi vincono gli Europei a distanza di un mese A questa domanda ha risposto Julio ... oggi', diventa una ... Volley, Zaytsev: "Vinciamo il titolo e torno in azzurro" Capita spesso, in Italia: tutti pronti a soccorrere i vincitori, soprattutto alle Olimpiadi, in sport condannati all’oblio prima e dopo. Vito Dell’Aquila ormai c’è abituato: nove mesi fa vinceva l’oro ...So che all’Europeo vince l’esibizione più ‘pulita’, tra l’altro per me si trattava dell’ultima gara in Junior B prima del salto di categoria in Senior e quindi ci tenevo a far bene”. Petra non se ...