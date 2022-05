Valencia-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming semifinale EuroCup basket 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Virtus Bologna vola in Spagna per affrontare il Valencia nella semifinale di EuroCup di basket. I bianconeri cercano il pass per accedere all’atto conclusivo della seconda competizione continentale più importante, sfidando in gara secca una squadra come quella iberica che solo pochi anni fa disputava l’Eurolega. Chi passa il turno troverà la vincente tra Andorra e il Bursaspor, con i turchi che sono l’autentica sorpresa dopo aver fatto fuori altre due compagni annoverate tra le favorite per la conquista del trofeo come il Partizan Belgrado di Obradovic e il Cedevita Olimpia Lubiana. Le V-nere si presentano al match odierno dopo aver battuto nella fase ad eliminazione diretta i lituani del Lietkabelis agli ottavi (75-67) ed i tedeschi del Ratiopharm Ulm per 83-77 nei quarti di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lavola in Spagna per affrontare ilnelladidi. I bianconeri cercano il pass per accedere all’atto conclusivo della seconda competizione continentale più importante, sfidando in gara secca una squadra come quella iberica che solo pochi anni fa disputava l’Eurolega. Chi passa il turno troverà la vincente tra Andorra e il Bursaspor, con i turchi che sono l’autentica sorpresa dopo aver fatto fuori altre due compagni annoverate tra le favorite per la conquista del trofeo come il Partizan Belgrado di Obradovic e il Cedevita Olimpia Lubiana. Le V-nere si presentano al match odierno dopo aver battuto nella fase ad eliminazione diretta i lituani del Lietkabelis agli ottavi (75-67) ed i tedeschi del Ratiopharm Ulm per 83-77 nei quarti di ...

