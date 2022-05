Trasporto aereo in ripresa nel 2021, traffico passeggeri +52,5% (Di mercoledì 4 maggio 2022) Forte ripresa del traffico aereo con il traffico passeggeri che lo scorso anno è cresciuto del 52,2% rispetto al 2020, ma ancora lontano dai livelli pre - Covid ( - 58,1% sul 2019). Sul sito Enac sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Fortedelcon ilche lo scorso anno è cresciuto del 52,2% rispetto al 2020, ma ancora lontano dai livelli pre - Covid ( - 58,1% sul 2019). Sul sito Enac sono ...

Trasporto aereo in ripresa nel 2021, traffico passeggeri +52,5% Lo scorso anno, con il passare dei mesi e con l'incremento dei cicli vaccinali, i passeggeri hanno ricominciato a viaggiare e ad avere fiducia nel trasporto aereo, fiducia che nelle scorse settimane ... Le nuove regole per viaggiare all'estero ... è obbligatoria per salire a bordo di un treno o di un aereo. In particolare, è richiesta la Ffp2 , ... dove già dal 19 aprile non è più obbligatorio l'uso delle mascherine su alcun mezzo di trasporto, ... Diocesi di MIlano Ucraina, direttore aeroporto Lugano: "via aerei privati russi, arrivano quelli ucraini e polacchi" “Sono aerei riposizionati per motivi di sicurezza ... Pedrioli fa presente che il suo aeroporto "non è solo profumo di ruote e kerosene, ma nodo intermodale di trasporti in cui si cambiano modalità di ... Trasporto aereo, Giovannini: dati traffico 2021 incoraggianti Roma, 4 mag. (askanews) - "I dati positivi del traffico aereo forniti dall'ENAC ci fanno guardare con ottimismo al futuro di un settore strategico, che ha particolarmente sofferto durante la crisi ... Lo scorso anno, con il passare dei mesi e con l'incremento dei cicli vaccinali, i passeggeri hanno ricominciato a viaggiare e ad avere fiducia nel, fiducia che nelle scorse settimane ...... è obbligatoria per salire a bordo di un treno o di un. In particolare, è richiesta la Ffp2 , ... dove già dal 19 aprile non è più obbligatorio l'uso delle mascherine su alcun mezzo di, ... Il trasporto aereo incontra il Papa “Sono aerei riposizionati per motivi di sicurezza ... Pedrioli fa presente che il suo aeroporto "non è solo profumo di ruote e kerosene, ma nodo intermodale di trasporti in cui si cambiano modalità di ...Roma, 4 mag. (askanews) - "I dati positivi del traffico aereo forniti dall'ENAC ci fanno guardare con ottimismo al futuro di un settore strategico, che ha particolarmente sofferto durante la crisi ...