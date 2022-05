Traffico Roma del 04-05-2022 ore 10:00 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione ancora intenso il Traffico sul Raccordo con code in carreggiata esterna da Casilina a Tiburtina e poi da ottavi alla pisana interna troviamo file dalla Casilina all’ardeatina anche sulla tangenziale è molto il Traffico file della Salaria Scalo San Lorenzo verso San Giovanni mentre in direzione Olimpico da Tiburtina a via dei Campi Sportivi incolonnamenti anche lungo il tratto Urbano della A24 in campo e le direzioni continua ad essere in fila e Traffico della Pontina cui per i lavori in corso codena via di Trigoria Spinaceto verso la capitale anche verso Pomezia code da Spinaceto sulla Colombo si procede in fila verso EUR Mezzocammino a via di Decima incolonnato il Traffico della Laurentina da via di Porta medaglia a via di Castel di Leva è stessa situazione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione ancora intenso ilsul Raccordo con code in carreggiata esterna da Casilina a Tiburtina e poi da ottavi alla pisana interna troviamo file dalla Casilina all’ardeatina anche sulla tangenziale è molto ilfile della Salaria Scalo San Lorenzo verso San Giovanni mentre in direzione Olimpico da Tiburtina a via dei Campi Sportivi incolonnamenti anche lungo il tratto Urbano della A24 in campo e le direzioni continua ad essere in fila edella Pontina cui per i lavori in corso codena via di Trigoria Spinaceto verso la capitale anche verso Pomezia code da Spinaceto sulla Colombo si procede in fila verso EUR Mezzocammino a via di Decima incolonnato ildella Laurentina da via di Porta medaglia a via di Castel di Leva è stessa situazione ...

