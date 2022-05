Terremoto in Albania, scossa magnitudo 3.4 (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Terremoto in Albania oggi, mercoledì 4 maggio. La scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata intorno alle 21.13 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) –inoggi, mercoledì 4 maggio. Ladi3.4 è stata registrata intorno alle 21.13 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'articolo proviene da Italia Sera.

