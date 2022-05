Superga, 73 anni fa la drammatica fine del grande Torino (Di mercoledì 4 maggio 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Parleremo di una tragedia che ha segnato la storia d’Italia e l’immaginario collettivo. Il 4 maggio 1949 un areo si schiantava sulla collina di Superga ponendo fine alla leggenda del grande Torino. A questa drammatica tragedia è dedicata la puntata di oggi Se si guarda indietro alla tragedia di Superga non si può non pensare al grande Torino. Quella incredible squadra italiana di calcio che dominò il nostro campionato per 5 anni. Una leggendaria epopea finita il 4 maggio del 1949 non sul campo ma in un tragico incidente areo in cui morirono 31 persone tra cui quasi tutta la squadra del Torino che all’epoca era anche la colonna portante della Nazionale. Si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Parleremo di una tragedia che ha segnato la storia d’Italia e l’immaginario collettivo. Il 4 maggio 1949 un areo si schiantava sulla collina diponendoalla leggenda del. A questatragedia è dedicata la puntata di oggi Se si guarda indietro alla tragedia dinon si può non pensare al. Quella incredible squadra italiana di calcio che dominò il nostro campionato per 5. Una leggendaria epopea finita il 4 maggio del 1949 non sul campo ma in un tragico incidente areo in cui morirono 31 persone tra cui quasi tutta la squadra delche all’epoca era anche la colonna portante della Nazionale. Si ...

Advertising

ANPIRomaPosti : Il #4maggio 1949, l’aereo del #GrandeTorino si schiantò a #Superga. Morirono tutti, “sconfitti solo dal fato”come s… - MattiaMorbidoni : RT @SkyTG24: Superga, 73 anni fa la tragedia in cui scomparve il Grande Torino. FOTOSTORY - SkyTG24 : Superga, 73 anni fa la tragedia in cui scomparve il Grande Torino. FOTOSTORY - Max59812707 : RT @stefano00121: Per non dimenticare... ?? #GrandeTorino #giornatamondialedelgiocodelcalcio Accadde Oggi 4 Maggio 1949 - Tragedia di Superg… - stefano00121 : Per non dimenticare... ?? #GrandeTorino #giornatamondialedelgiocodelcalcio Accadde Oggi 4 Maggio 1949 - Tragedia di… -