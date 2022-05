Speed Test: cos’è e come funziona (Di mercoledì 4 maggio 2022) La connessione Internet a casa o in ufficio è instabile e non riesci a navigare ad una velocità accettabile? È capitato a chiunque e le cause possono essere molteplici: problemi momentanei della nostra linea, eccessiva distanza dal modem o dalla cabina dell’Internet provider, condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Prima di cercare soluzioni frenetiche e, a volte, anche improvvisate, è bene effettuare una verifica della copertura internet con uno Speed Test gratuito online. Ma in cosa consiste lo Speed Test e perché è così importante per analizzare la nostra linea Internet? Lo Speed Test è uno strumento particolarmente utile per calcolare e misurare la qualità di una qualsiasi connessione Internet via ADSL, fibra o rete FWA e, di conseguenza, la velocità effettiva di download ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022) La connessione Internet a casa o in ufficio è instabile e non riesci a navigare ad una velocità accettabile? È capitato a chiunque e le cause possono essere molteplici: problemi momentanei della nostra linea, eccessiva distanza dal modem o dalla cabina dell’Internet provider, condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Prima di cercare soluzioni frenetiche e, a volte, anche improvvisate, è bene effettuare una verifica della copertura internet con unogratuito online. Ma in cosa consiste loe perché è così importante per analizzare la nostra linea Internet? Loè uno strumento particolarmente utile per calcolare e misurare la qualità di una qualsiasi connessione Internet via ADSL, fibra o rete FWA e, di conseguenza, la velocità effettiva di download ...

