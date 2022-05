Sampdoria | la ‘maledizione’ continua | non c’è pace per Giampaolo

(Di mercoledì 4 maggio 2022)no le grane in casa: non c’èper l’allenatore Marco, che ha vinto il derby qualche giorno fa Laha vinto il derby contro il Genoa qualche giorno fa, tirandosi fuori dall’intricata lotta salvezza. L’impatto di Marconon è stato molto positivo, malgrado sia stato chiamato per rialzare le sorti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

zazoomblog : Lazio la maledizione di Pedro: salta anche la Sampdoria - #Lazio #maledizione #Pedro: #salta - sportli26181512 : Lazio, la maledizione di Pedro: salta anche la Sampdoria: Lo spagnolo non riesce a recuperare dall’infortunio al po… - LALAZIOMIA : Lazio, la maledizione di Pedro: salta anche la Sampdoria -

ROMA - Pedro fuori per la, ancora in infermeria per il problema al polpaccio. Salterà così la quarta partita di fila dopo aver già alzato bandiera bianca contro Torino, Milan e Spezia. Gli ultimi accertamenti ...Video "- Genoa, Criscito in lacrime: lo consolano anche gli avversari- Genoa, ... come se la sua conclusione mancina fosse trattenuta dalladi un'intera stagione ...