Samantha Migliore morta dopo l'intervento estetico: il compagno Antonio non potrà avere l'affidamento dei figli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Continua a far discutere il caso di Samantha Migliore, la donna morta lo scorso 23 aprile per un intervento estetico al seno fatto in casa. Nelle ultime ore è intervenuto il compagno della donna, Antonio Bevilacqua, che ha rivelato di non poter ottenere l'affidamento dei figli di lei perché i servizi sociali avrebbero ritenuto la loro convivenza troppo breve. Le parole dell'uomo ai microfoni di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. Antonio Bevilacqua sui figli di Samantha Migliore: "Io i ragazzini li amo, sono la mia famiglia" Prosegue il dibattito attorno alla morte di Samantha Migliore, giovane mamma di 35 anni che si ...

