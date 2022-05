Pd: Marcucci, 'alleanza con M5S? Frizioni evidenti a tutti, serve proporzionale' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - L'alleanza con i 5 Stelle? "Penso che i perplessi siano nel Pd come nello stesso M5S. Oggi Conte ha detto che loro hanno punti irrinunciabili, stesso ragionamento vale per noi". Andrea Marcucci, senatore dem, risponde così all'Adnkronos sulla possibile alleanza con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte dopo un lungo periodo caratterizzato da numerosi distinguo tra Pd e grillini. Una legge elettorale proporzionale farebbe chiarezza garantendo "coerenza alle forze politiche" e dopo le amministrative, dice Marcucci, potrebbe aprirsi anche una breccia a destra sulla riforma. Senatore Marcucci, lei è sempre stato considerato tra i dirigenti Pd più cauti sull'alleanza con i 5 Stelle. Pensa che il numero dei perplessi stia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - L'con i 5 Stelle? "Penso che i perplessi siano nel Pd come nello stesso. Oggi Conte ha detto che loro hanno punti irrinunciabili, stesso ragionamento vale per noi". Andrea, senatore dem, risponde così all'Adnkronos sulla possibilecon il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte dopo un lungo periodo caratterizzato da numerosi distinguo tra Pd e grillini. Una legge elettoralefarebbe chiarezza garantendo "coerenza alle forze politiche" e dopo le amministrative, dice, potrebbe aprirsi anche una breccia a destra sulla riforma. Senatore, lei è sempre stato considerato tra i dirigenti Pd più cauti sull'con i 5 Stelle. Pensa che il numero dei perplessi stia ...

TV7Benevento : Pd: Marcucci, 'alleanza con M5S? Frizioni evidenti a tutti, serve proporzionale' - - vncnzvlln92 : @AldoSciara @Marilena0407 @La_manina__ Marcucci non rappresenta solo se stesso quando cerca di picconare l'alleanza… - vncnzvlln92 : @La_manina__ @Siciliano741 Ce la stiamo giocando per colpa di esponenti del PD che quotidianamente cercano di picco… - SandroBonomi2 : @AndreaMarcucci @ilgiornale Caro Marcucci. Bene, ma basta con questa alleanza con il Populista x eccellenza - gjscco : RT @MrAndrewQ: Sono allibito da quanto dichiarato per l'ennesima volta da #Marcucci contro #Conte, con i renziani non si vince, dunque nes…