Omofobia: Letta, 'riparte ddl Zan, aperti a confronto per modifiche ma non legge qualsiasi' (2) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "È un momento molto importante -ha affermato Letta- La memoria va a quanto accadde sei mesi fa, una pagina veramente brutta della storia di questo Parlamento: quell'applauso di scherno, liberatorio, un applauso che credo si sia ritorto contro tutti coloro che hanno voluto con quell'atteggiamento umiliante esprimere idee che sono veramente l'opposto di quello di cui c'è bisogno". "La battaglia che politicamente non è mai stata abbandonata -ha proseguito il leader Dem- riprende con il deposito del disegno di legge Zan e ritorna nella sua sede naturale del Parlamento. Vogliamo che questo Paese prenda coscienza della necessità di norme, sanzioni, un modo di essere diversi sul tema del contrasto ai crimini d'odio. È necessario che ci siano delle norme e le norme le fa il Parlamento". "É un provvedimento che vede dietro di sè le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "È un momento molto importante -ha affermato- La memoria va a quanto accadde sei mesi fa, una pagina veramente brutta della storia di questo Parlamento: quell'applauso di scherno, liberatorio, un applauso che credo si sia ritorto contro tutti coloro che hanno voluto con quell'atteggiamento umiliante esprimere idee che sono veramente l'opposto di quello di cui c'è bisogno". "La battaglia che politicamente non è mai stata abbandonata -ha proseguito il leader Dem- riprende con il deposito del disegno diZan e ritorna nella sua sede naturale del Parlamento. Vogliamo che questo Paese prenda coscienza della necessità di norme, sanzioni, un modo di essere diversi sul tema del contrasto ai crimini d'odio. È necessario che ci siano delle norme e le norme le fa il Parlamento". "É un provvedimento che vede dietro di sè le ...

