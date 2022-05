No, questi non sono militari ucraini che rubano una lavatrice (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il 16 aprile 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra due militari trasportare una lavatrice fuori da una struttura danneggiata. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la scena mostrerebbe due soldati dell’esercito ucraino mentre rubano una lavatrice «da un negozio bombardato». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è reale, ma non mostra dei soldati ucraini che rubano una lavatrice in un negozio in Ucraina. La foto è stata scattata il 15 marzo 2022 a Kharkiv, in Ucraina, dal fotografo dell’Associated press Andrew Marienko, e mostra militari ucraini che aiutano a trasferire delle merci da un mercato ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il 16 aprile 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra duetrasportare unafuori da una struttura danneggiata. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la scena mostrerebbe due soldati dell’esercito ucraino mentreuna«da un negozio bombardato». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è reale, ma non mostra dei soldaticheunain un negozio in Ucraina. La foto è stata scattata il 15 marzo 2022 a Kharkiv, in Ucraina, dal fotografo dell’Associated press Andrew Marienko, e mostrache aiutano a trasferire delle merci da un mercato ...

