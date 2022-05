Mascherine al chiuso, obbligatorie fino al 30 giugno. Ecco dove (Di mercoledì 4 maggio 2022) viene mantenuto l’uso del dispositivo di sicurezza L’obbligo di mascherina al chiuso resta in vigore fino al 30 giugno sia sul posto di lavoro, privato e pubblico, comprese le attività commerciali. La direttiva conferma il Protocollo di sicurezza sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto da governo e parti sociali lo scorso 6 aprile 2021. Dunque, le Mascherine continueranno ad essere utilizzate dietro fornitura dai datori di lavoro come Dispositivo di Protezione Individuale. Inoltre, “le altre misure presenti dovranno essere rispettate così come i Comitati Aziendali o territoriali/settoriali continueranno a svolgere un importante ruolo attivo”. Leggi anche: RUSSIA, IL MEGA SILURO POSEIDON È VERAMENTE COSÌ POTENTE? Confesercenti precisa che: «Pur condividendo nella ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) viene mantenuto l’uso del dispositivo di sicurezza L’obbligo di mascherina alresta in vigoreal 30sia sul posto di lavoro, privato e pubblico, comprese le attività commerciali. La direttiva conferma il Protocollo di sicurezza sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto da governo e parti sociali lo scorso 6 aprile 2021. Dunque, lecontinueranno ad essere utilizzate dietro fornitura dai datori di lavoro come Dispositivo di Protezione Individuale. Inoltre, “le altre misure presenti dovranno essere rispettate così come i Comitati Aziendali o territoriali/settoriali continueranno a svolgere un importante ruolo attivo”. Leggi anche: RUSSIA, IL MEGA SILURO POSEIDON È VERAMENTE COSÌ POTENTE? Confesercenti precisa che: «Pur condividendo nella ...

