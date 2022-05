LIVE Sinner-De Minaur 5-4, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: l’azzurro non chiude il primo parziale concedendo il controbreak (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA A Madrid 4-5 controbreak De Minaur. Nuovo gratuito con il dritto da parte di Sinner, che non chiude il primo set scipando per la seconda volta un break di vantaggio. 30-40 Annulla la prima con un ottimo servizio al centro a 201 km/h. 15-40 Altro errore di dritto di Jannik, arrivano due palle del controbreak De Minaur. 15-30 Lunghissima la seconda di Sinner, secondo doppio fallo per l’altoatesino. 15-15 Il nastro favorisce De Minaur, con Jannik che non riesce a sbrogliare la matassa nei pressi della rete. 15-0 ACE, il primo di Sinner. 5-3 Break ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDA A4-5De. Nuovo gratuito con il dritto da parte di, che nonilset scipando per la seconda volta un break di vantaggio. 30-40 Annulla la prima con un ottimo servizio al centro a 201 km/h. 15-40 Altro errore di dritto di Jannik, arrivano due palle delDe. 15-30 Lunghissima la seconda di, secondo doppio fallo per l’altoatesino. 15-15 Il nastro favorisce De, con Jannik che non riesce a sbrogliare la matassa nei pressi della rete. 15-0 ACE, ildi. 5-3 Break ...

