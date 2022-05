LIVE Sinner-De Minaur 4-1, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: vantaggio consolidato dall’italiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA A Madrid 2-4 Game De Minaur. Disegna il campo l’australiano, che resta attaccato a questo primo parziale. AD-40 Non passa la risposta dell’azzurro. 40-40 Punto speciale di Jannik, che spinge con il dritto e chiude con il drop. Si va ai vantaggi. 40-30 Riga di De Minaur, e Sinner va fuori giri. Palla del 2-4. 30-30 Stavolta si ferma sul nastro il dritto dell’oceanico. 30-15 Servizio e dritto vincente dell’australiano. 15-15 Ottima prima ad uscire di De Minaur. 0-15 Accelera con il dritto Jannik, che si aggiudica il primo punto del sesto gioco. 4-1 Game Sinner! Straordinario rovescio vincente in contropiede del talento azzurro, che annulla una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDA A2-4 Game De. Disegna il campo l’australiano, che resta attaccato a questo primo parziale. AD-40 Non passa la risposta dell’azzurro. 40-40 Punto speciale di Jannik, che spinge con il dritto e chiude con il drop. Si va ai vantaggi. 40-30 Riga di De, eva fuori giri. Palla del 2-4. 30-30 Stavolta si ferma sul nastro il dritto dell’oceanico. 30-15 Servizio e dritto vincente dell’australiano. 15-15 Ottima prima ad uscire di De. 0-15 Accelera con il dritto Jannik, che si aggiudica il primo punto del sesto gioco. 4-1 Game! Straordinario rovescio vincente in contropiede del talento azzurro, che annulla una ...

