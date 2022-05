Libretti postali dormienti a rischio estinzione entro giugno | cosa fare per evitare la chiusura

(Di mercoledì 4 maggio 2022). La comunicazione arriva direttamente da Poste Italiane. La società ha infatti avvisato la propria clientela che a partire dal prossimo 21estinguerà tutti irimasti inutilizzati nel corso degli ultimi 10 anni. Il provvedimento riguarderà polizze, assegni,di risparmio e contie con un saldo superiore a 100 euro. Leggi anche: Cashback 2022 con Poste Italiane: come funziona il rimborso Come verificare la situazione sul proprio libretto Per chi ha il dubbio di avere un libretto postale dormiente o semplicemente non ricorda se di recente ha effettuato delle operazioni, può controllare la propria situazione sul ...

