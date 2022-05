La lunga attesa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Colpisce il ritmo con cui Joe Biden accelera l’intervento nella guerra, che sembra diventare sempre più un fatto personale: colpisce che, allo stesso tempo, tenga in scarsa considerazione l’Italia, sulla carta il Paese più atlantista della Ue, non nominando l’ambasciatore Usa a Roma. Attualmente l’ambasciata è retta dall’“incaricato di affari” Thomas Smitham, che dirige la sede dopo l’uscita di Lewis Eisenberg, l’ambasciatore molto attivo che c’era prima ma colpisce con la quale il nostro Paese attende un incarico ufficiale. Scorrendo l’elenco dei grandi Paesi Ue, alcuni dei quali hanno dovuto anch’essi attendere a lungo per un nome, l’Italia spicca per l’assenza di un nuovo rappresentante di Washington. Per Parigi, Joe Biden ha scelto Denise Bauer, già ambasciatrice in Belgio, confermata il 18 dicembre scorso dal Senato. Per Berlino, è stata scelta un’altra donna, Amy Gutmann, ex ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Colpisce il ritmo con cui Joe Biden accelera l’intervento nella guerra, che sembra diventare sempre più un fatto personale: colpisce che, allo stesso tempo, tenga in scarsa considerazione l’Italia, sulla carta il Paese più atlantista della Ue, non nominando l’ambasciatore Usa a Roma. Attualmente l’ambasciata è retta dall’“incaricato di affari” Thomas Smitham, che dirige la sede dopo l’uscita di Lewis Eisenberg, l’ambasciatore molto attivo che c’era prima ma colpisce con la quale il nostro Paese attende un incarico ufficiale. Scorrendo l’elenco dei grandi Paesi Ue, alcuni dei quali hanno dovuto anch’essi attendere a lungo per un nome, l’Italia spicca per l’assenza di un nuovo rappresentante di Washington. Per Parigi, Joe Biden ha scelto Denise Bauer, già ambasciatrice in Belgio, confermata il 18 dicembre scorso dal Senato. Per Berlino, è stata scelta un’altra donna, Amy Gutmann, ex ...

Advertising

emiliomagrini : RT @SOSMedItalia: La prolungata attesa dell'autorizzazione a sbarcare continua ad aggiungere angoscia ai sopravvissuti sulla #OceanViking:… - ChiranAngelgela : RT @SOSMedItalia: La prolungata attesa dell'autorizzazione a sbarcare continua ad aggiungere angoscia ai sopravvissuti sulla #OceanViking:… - Domenico1oo777 : RT @LGrullita: Quindi ieri io e le mie amiche del rave aspettavamo mezzanotte per gli auguri a manu. Stasera aspettiamo mezzanotte per usc… - marianna_mela : RT @LGrullita: Quindi ieri io e le mie amiche del rave aspettavamo mezzanotte per gli auguri a manu. Stasera aspettiamo mezzanotte per usc… - LGrullita : Quindi ieri io e le mie amiche del rave aspettavamo mezzanotte per gli auguri a manu. Stasera aspettiamo mezzanott… -