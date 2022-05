Juve | Allegri prepara la sfida al Genoa | Cuadrado e De Sciglio a parte

Advertising

cmdotcom : Chirico: 'L'unico soddisfatto di #Allegri è #Agnelli, la #Juve ha rovinato persino Vlahovic. E' finito il tempo di… - MarcelloChirico : Nel prossimo mercato estivo la #Juventus proverà di nuovo ad acquistare @DeJongFrenkie21 dal @FCBarcelona_es . Il… - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Live su @JuventusTv: - rosysantacroce_ : @Francesco_Ponch @paolooo777 @Nathan_Gr_ Oppure il Presidente di quella Juve avrebbe mai candidamente dichiarato ch… - tuttosport : #Allegri prepara #Genoa-#Juve: #Cuadrado e #DeSciglio parzialmente in gruppo ?? -

Cosa ha riportatoUno dei principali obiettivi era riportare solidità. La gara con l'Inter ... Laè avvisata.La Juventus di Massimilianoprosegue spedita verso la sfida di venerdì sera a Marassi, ore 21, contro il Genoa di Blessin. I bianconeri, che giocheranno in anticipo, poi potranno concentrarsi al meglio in vista della ...Massimiliano Allegri ha centrato l’obiettivo Champions League con ... Avere rimpianti è di buon auspicio verso l’anno prossimo”. La nuova dirigenza della Juventus punta sulla continuità e, in vista ...La Juventus di Massimiliano Allegri prosegue spedita verso la sfida di venerdì sera a Marassi, ore 21, contro il Genoa di Blessin. I bianconeri, che giocheranno in anticipo, poi potranno concentrarsi ...