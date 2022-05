“Impossibile non amarlo”: Il ricordo di Fabrizio Frizzi e quel bacio davvero inatteso – VIDEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) Fabrizio Frizzi ci ha lasciati da qualche anno ma ancora oggi è presente nel cuore di tutti coloro che lo hanno amato: sui social spuntano sempre ricordi della sua vita… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 4 maggio 2022)ci ha lasciati da qualche anno ma ancora oggi è presente nel cuore di tutti coloro che lo hanno amato: sui social spuntano sempre ricordi della sua vita… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : Ci sono scene che riconciliano con lo sport e con il tifo e questa, è una di quelle. Impossibile non emozionarsi ?? - mauromunafo : C’è stato un periodo in cui sembrava impossibile non parlare di Loredana Lecciso. Era ovunque, da sola o con la sor… - RadioItalia : 'Lezioni di Nirvana, c'è il Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria...' Occidentali's karma - @frankgabbani… - Mamo_lita : @SteMariotto Che non vuol dire impossibile. Mi piace pensare che esistano! - Sogno_Danzante : @ValeRnc Per me lo è anche se non rispondo ad ogni pensiero che mi passa in tl perché sarebbe impossibile, ma credo… -