Il momento preciso in cui Bianca Berlinguer ricorda a Salvini quanto gli piaceva Putin | VIDEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) Durante l’ultima puntata di CartaBianca, Salvini ha tentato per l’ennesima volta di smarcarsi dai legami con Vladimir Putin e di negare gli apprezzamenti passati nei confronti del presidente della Federazione russa. “Tutti hanno lavorato con Putin in passato”, dice il leader leghista mentre parla sovrapponendosi ad Alessandro Orsini. La conduttrice Bianca Berlinguer però lo bacchetta: “Si però lei lo elogiava proprio, le piaceva proprio a lei Putin”. “A Salvì, a lei je piaceva proprio Putin…”. Qui meravigliosa Berlinguer.#CartaBianca pic.twitter.com/u5ALVngJdh — nonleggerlo (@nonleggerlo) May 4, 2022 Il momento preciso in cui Bianca ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Durante l’ultima puntata di Cartaha tentato per l’ennesima volta di smarcarsi dai legami con Vladimire di negare gli apprezzamenti passati nei confronti del presidente della Federazione russa. “Tutti hanno lavorato conin passato”, dice il leader leghista mentre parla sovrapponendosi ad Alessandro Orsini. La conduttriceperò lo bacchetta: “Si però lei lo elogiava proprio, leproprio a lei”. “A Salvì, a lei jeproprio…”. Qui meravigliosa.#Cartapic.twitter.com/u5ALVngJdh — nonleggerlo (@nonleggerlo) May 4, 2022 Ilin cui...

Advertising

alesscarso : RT @giuliagrottoli2: ho sempre quel preciso momento nel corso di un amicizia in cui guardo quella persona e mi rendo conto di volergli genu… - Rory79rr : RT @sxjeru: Ma voi pensate mai al momento preciso in cui B ha pensato 'Okay.. Jess mi piace davvero'? Secondo me coincide con un giorno in… - edopon16 : RT @bip_show: Molto prima di #Bitcoin Michael @saylor era già un imprenditore di successo. Quand'è stato il momento preciso in cui ha capi… - CatinoLuciana : RT @sxjeru: Ma voi pensate mai al momento preciso in cui B ha pensato 'Okay.. Jess mi piace davvero'? Secondo me coincide con un giorno in… - lupogiurli : @GiorgioGigante Il momento preciso quando è rimasta di merda -