I look sul red carpet dei David di Donatello 2022

Tantissime le star che hanno brillato sul red carpet dei David di Donatello 2022, un appuntamento fondamentale per il cinema italiano giunto alla 67esima edizione. I David di Donatello tornano a regalare grandi emozioni nel 2022. La cerimonia di premiazione si è svolta presso gli studi di Cinecittà a Roma ed è stata trasmessa in diretta anche su Rai 1. Tante le star che hanno partecipato agli Oscar del cinema italiano. Su un red carpet di 150 metri, hanno sfilato personaggi illustri come Sabrina Ferilli, che ha preso parte alla cerimonia per ricevere il premio speciale alla carriera, o ancora Miriam Leone, Paolo Sorrentino e Luisa Ranieri. Crediti: Teresa ComberiatiQuest'anno ha preso il sopravvento un look minimal ed elegante

