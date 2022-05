Gino Strada, il ricordo di una voce contro la guerra (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un uomo impegnato a rendere il mondo migliore, dalla parte dei deboli e di chi non aveva voce. Gino Strada ha dedicato la sua vita ad aiutare, assistere, curare, ascoltare. Si è fatto portavoce dell’unica battaglia giusta: quella contro la guerra. Ha fatto di sé l’emblema della pace, senza mai tirarsi indietro, anche quando il gioco si faceva particolarmente duro. A quasi un anno dalla sua scomparsa ci piace ricordarlo come un uomo giusto, guidato da principi e valori, coraggioso e buono. Ti siamo riconoscenti Gino. La biografia di Gino Strada Luigi Strada nacque a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, il 21 aprile 1948. Si laureò in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano, specializzandosi in ... Leggi su dilei (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un uomo impegnato a rendere il mondo migliore, dalla parte dei deboli e di chi non avevaha dedicato la sua vita ad aiutare, assistere, curare, ascoltare. Si è fatto portadell’unica battaglia giusta: quellala. Ha fatto di sé l’emblema della pace, senza mai tirarsi indietro, anche quando il gioco si faceva particolarmente duro. A quasi un anno dalla sua scomparsa ci piace ricordarlo come un uomo giusto, guidato da principi e valori, coraggioso e buono. Ti siamo riconoscenti. La biografia diLuiginacque a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, il 21 aprile 1948. Si laureò in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano, specializzandosi in ...

