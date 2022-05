Geronimo Rulli ed il confronto con Karius: la statistica (Di mercoledì 4 maggio 2022) Rulli Karius – Nella sfida vinta dal Liverpool contro il Villareal, non sono passati inosservati gli errori di Geronimo Rulli, estremo difensore del ‘sottomarino giallo’. Secondo i dati Opta, l’ex Real Sociedad avrebbe superato il record (in negativo) di Karius, ex portiere del Liverpool. “Geronimo Rulli è il calciatore che ha commesso più errori che hanno concesso al Liverpool di segnare tre gol nella Champions 2021/2022. Nella competizione attuale nessun altro portiere era riusciti ad essere così decisivo negli errori commessi. Inoltre Rulli ha superato anche Karius: l’ex Liverpool nella finale del 2018, fu decisivo nei due errori che regalarono il successo al Real Madrid”. Si ricorda tutt’oggi quella finale di Champions, dove ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 4 maggio 2022)– Nella sfida vinta dal Liverpool contro il Villareal, non sono passati inosservati gli errori di, estremo difensore del ‘sottomarino giallo’. Secondo i dati Opta, l’ex Real Sociedad avrebbe superato il record (in negativo) di, ex portiere del Liverpool. “è il calciatore che ha commesso più errori che hanno concesso al Liverpool di segnare tre gol nella Champions 2021/2022. Nella competizione attuale nessun altro portiere era riusciti ad essere così decisivo negli errori commessi. Inoltreha superato anche: l’ex Liverpool nella finale del 2018, fu decisivo nei due errori che regalarono il successo al Real Madrid”. Si ricorda tutt’oggi quella finale di Champions, dove ...

