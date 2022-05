Fiera Milano contro la contraffazione

(Di mercoledì 4 maggio 2022) L’ente ha appena siglato un’intesa con l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli per aiutare le piccole e medie imprese a contrastare il fenomeno che solo in Italia vale 12 miliardi di euro. Gialla, bellissima, a prima vista quasi perfetta, evocativa di tempi gloriosi. Invece è una provocazione in piena regola: la Ferrari Dino 196 S del 1958 esposta nel foyer del Centro servizi dia Rho in occasione dell’evento dedicato alla prevenzione dellaè solo una grossolana imitazione, con volante, sedili e interni non conformi, con dimensioni passo-lunghezza e altezza differenti dall’originale e con materiali diversi dall’unica, inimitabile Ferrari. Provocazione riuscita, messa in campo da Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) eper invitare a riflettere sulla ...

Advertising

panorama_it : L’ente ha appena siglato un’intesa con l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli per aiutare le piccole e medie imp… - CambiamentoDel : #IpackIma, #Print4All, #GreenPlast e #IntralogisticaItalia, con il format '#TheInnovationAlliance' in corso fino al… -

...Luca Boschi ha collaborato inoltre con festival come il Salone Internazionale dei Comics di Lucca, Expocartoon di Roma, ladel libro per ragazzi di Bologna, Cartoomics di, La...... iniziativa realizzata da Fondazione, Fiere di Parma e Federalimentare. Diversi convegni ed eventi si sono tenuti nel corso della prima giornata di Cibus. Il concorso Birra dell'anno, ...Alcuni numeri sul settore in Italia sono stati forniti ieri in occasione della diciassettesima edizione a MiCo-Fiera Milano di Netcomm Forum, l’evento di riferimento per il mondo digitale sui ...Come ricorda il sito specializzato Fumettologica "Boschi ha collaborato inoltre con festival come il Salone Internazionale dei Comics di Lucca, Expocartoon di Roma, la Fiera del libro per ragazzi di ...