Eurovision Song Contest 2022 a Torino: date, regolamento, Paesi e canzoni in gara e come funziona il Festival (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gli appassionati di musica si stanno preparando all’evento dell’anno che si svolgerà a partire dal prossimo 10 maggio 2022 a Torino. L’Eurovision Song Contest 2022 è pronto a mettere in scena uno spettacolo senza eguali e che in Italia non si vedeva da 30 anni a questa parte. La sfida tra i 40 cantanti e gruppi in gara partirà martedì prossimo con la prima delle due semifinali in programma che garantiranno l’accesso alla finalissima di sabato 14 maggio 2022 dove ci saranno in attesa i nostri Mahmood e Blanco. I cantanti vincitori del Festival di Sanremo con Brividi hanno già in mano il biglietto per l’ultimo atto della kermesse e saranno raggiunti dagli altri cantanti che riusciranno a piazzarsi entro le prime dieci ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gli appassionati di musica si stanno preparando all’evento dell’anno che si svolgerà a partire dal prossimo 10 maggio. L’è pronto a mettere in scena uno spettacolo senza eguali e che in Italia non si vedeva da 30 anni a questa parte. La sfida tra i 40 cantanti e gruppi inpartirà martedì prossimo con la prima delle due semifinali in programma chentiranno l’accesso alla finalissima di sabato 14 maggiodove ci saranno in attesa i nostri Mahmood e Blanco. I cantanti vincitori deldi Sanremo con Brividi hanno già in mano il biglietto per l’ultimo atto della kermesse e saranno raggiunti dagli altri cantanti che riusciranno a piazzarsi entro le prime dieci ...

Advertising

EurovisionRai : Mancano solo 7 giorni all’evento musicale più atteso dell’anno! ?? Eurovision Song Contest ?? 10 - 12 -14 maggio su… - Tg3web : Tappa londinese per il tour di Mahmood, atteso la prossima settimana all'appuntamento dell'Eurovision Song Contest… - WARNERMUSICIT : ‘I Am Emma’ il nuovo EP di @itsemmamuscat, contenente il singolo ‘I Am What I Am’ con cui parteciperà all’Eurovisio… - esibirsi : ???????????????? ???????????????? ?? ???????????? ?????? ??'???????????????????? ???????? ?????????????? con 3 appuntamenti 10 Maggio con Coordinamento StaGe! al… - RadioDueLaghi : L’ombra del #Covid si abbatte anche sull’Eurovision Song Contest 2022 e colpisce un componente della delegazione po… -