Eurovision 2022, i volontari devono portarsi il pranzo da casa: «È una vergogna» (Di mercoledì 4 maggio 2022) A pochi giorni dall’inizio dell’Eurovision Song Contest, si accende la polemica sugli organizzatori dell’evento che hanno inviato una mail al personale volontario del festival in cui gli indicano di portarsi il pranzo da casa e di consumarlo all’esterno del Lounge. «Cari volontari Vip Lounge assistant, vi informiamo che nei giorni in cui presterete servizio nella Vip Lounge (10-12-14 maggio) sarà presente un servizio di catering a solo uso degli invitati». Recita la mail al centro delle polemiche. «Perciò – continua – vi ricordiamo che non avrete la possibilità della consumazione a buffet. Vi chiediamo quindi di organizzarvi sul momento per poter fare una pausa ed uscire dalla lounge solo se vi siete portati da mangiare e/o bere». Nel bando è segnalato che ai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) A pochi giorni dall’inizio dell’Song Contest, si accende la polemica sugli organizzatori dell’evento che hanno inviato una mail al personaleo del festival in cui gli indicano diildae di consumarlo all’esterno del Lounge. «CariVip Lounge assistant, vi informiamo che nei giorni in cui presterete servizio nella Vip Lounge (10-12-14 maggio) sarà presente un servizio di catering a solo uso degli invitati». Recita la mail al centro delle polemiche. «Perciò – continua – vi ricordiamo che non avrete la possibilità della consumazione a buffet. Vi chiediamo quindi di organizzarvi sul momento per poter fare una pausa ed uscire dalla lounge solo se vi siete portati da mangiare e/o bere». Nel bando è segnalato che ai ...

