(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il direttore del TG La7 ha rivendicato di non invitarli, dopo le polemiche di questi giorni su altri programmi, anche sulla sua stessa rete

Questo post ha generato un engagement totale di 2.300, un'ora dopo, sempre su Facebook, è intervenutocon un engagement analogo. 'La reazione ucraina, sui social, è invece arrivata ...Se Myrta Merlino si è vista bene dal citare il competitor, lo stesso non si può dire di. La puntata de L'Aria Che Tira di lunedì 2 maggio, così come tutti i programmi tv, ha visto la presenza nel dibattito di giornata dell'intervista - polemica di Sergej Lavrov a Zona ... Enrico Mentana sugli ospiti che giustificano Putin Enrico Mentana, tra i giornalisti italiani più affermati e conosciuti, ricorre a tutt’altro registro quando il mezzo di comunicazione sono i social nework. Stavolta il conduttore dell’omonima ...Dopo la puntata della scorsa settimana, caratterizzata da un aspro diverbio fra Michele Santoro ed Enrico Mentana, per questo secondo appuntamento stagionale lo show propone un parterre di ospiti ...