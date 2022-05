“Decidevano per me, ero in gabbia”. Il dolore di Chiara Ferragni e l’anno da dimenticare (Di mercoledì 4 maggio 2022) In un post l’influencer ricorda la sua prima partecipazione al “Met Gala” e il periodo più complicato della sua vita, risalente al 2015. “Il mio primo Met Gala è stato nel 2015: sono stata invitata da Calvin Klein ed avevo tanta paura di essere lì”. Comincia così il post con cui Chiara Ferragni ricorda la Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 4 maggio 2022) In un post l’influencer ricorda la sua prima partecipazione al “Met Gala” e il periodo più complicato della sua vita, risalente al 2015. “Il mio primo Met Gala è stato nel 2015: sono stata invitata da Calvin Klein ed avevo tanta paura di essere lì”. Comincia così il post con cuiricorda la

Advertising

Tore1589 : @MatteoTosato83 Per me si ??? perché con quella regola le squadre decidevano se giocarsela o meno in base al risulta… - telodogratis : “Decidevano per me, ero in gabbia”. Il dolore di Chiara Ferragni e l’anno da dimenticare - infoitcultura : 'Decidevano per me, ero in gabbia'. Il dolore di Chiara Ferragni e l'anno da dimenticare - NewsDistopia : Era il 1978. Come oggi, opposizione e governo non vollero trattare e ciò decretò l'uccisione di #Moro, il 9 Maggio… - venIafaxina : ho fatto un sogno profetico in cui le placche tettoniche stavano per implodere su loro stesse per colpa dei cambiam… -