Covid oggi Puglia, 3.101 contagi e 10 morti: bollettino 4 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.101 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 maggio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 10 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 20.136 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.179; Bat: 170; Brindisi: 321; Foggia: 334; Lecce: 574; Taranto: 487; Residenti fuori regione: 27; Provincia in definizione: 9. Sono 98.484 le persone attualmente positive, 545 ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.079.385 casi totali, 10.633.718 tamponi eseguiti, 972.582 persone guarite e 8.319 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

