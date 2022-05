Chi sono Marialaura De Vitis ed Edoardo Baietti, i vincitori de “La Pupa e il Secchione Show” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ieri sera è calato il sipario su “La Pupa e il Secchione Show”. Barbara D’Urso ha incoronato vincitori la Pupa Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ieri sera è calato il sipario su “Lae il”. Barbara D’Urso ha incoronatolaPerizona Magazine.

Advertising

borghi_claudio : Questa tragedia sarà registrata come morte improvvisa da ISTAT fra un anno e mezzo. Per avere un'idea SE i numeri s… - realtimetvit : Riusciranno a indovinare di chi è la casa? ???? @tommaso_zorzi con @barbaraforia, @stefyorlando, #RobertaTagliavini… - CardRavasi : Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. (Gv 14,9) - Agoires78 : RT @FeliceRaimondo: Chi dice 'partire con 400M di debiti è negativo, sono cinesi travestiti da arabi', oltre a non sapere dove verrà carica… - Enzo58Rotunno : RT @GiorgiaMeloni: Gabbie per non far uscire la gente, galera per chi protesta, uomini e donne trovati morti suicidi in casa: oggi i cittad… -