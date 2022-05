Barcellona: Traoré tornerà in Premier ma non al Wolverhampton (Di mercoledì 4 maggio 2022) Adama Traoré non sarà riscattato dal Barcellona, che avrebbe la possibilità di ingaggiarlo per 30 milioni. Lo spagnolo,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 4 maggio 2022) Adamanon sarà riscattato dal, che avrebbe la possibilità di ingaggiarlo per 30 milioni. Lo spagnolo,...

Barcellona, Adama Traorè non verrà riscattato, ritorna in Premier Il Barcellona non riscatterà l'esterno dell'Wolverhampton, che a fine stagione tornerà quindi in Premier League. Adama Traorè tornerà al Wolverhampton alla fine della stagione. Il Barcellona infatti ha deciso di non riscattare l'esterno spagnolo. Secondo quanto riportato da Marca, la società ha deciso di non continuare con Traorè al seguito di una stagione molto deludente.