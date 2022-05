Villarreal Liverpool 2-0 LIVE | Coquelin mette tutto in parità!

(Di martedì 3 maggio 2022) Allo stadio de la Ceramica, il match valido per il ritorno delle semifinali della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio de la Ceramica,si affrontano nel match valido per il ritorno delle semifinali della Champions League 2021-2022. Sintesi2-0 1? Fischio d’inizio – Prima palla giocata dalla formazione ospite. 3? GOAL– Boulaye Dia riceve palla in area e con grande reattività anticipa l’avversario eil pallone in rete. 11? Occasione Parejo – Conclusione dal limite dell’area che termina largo. 15? Grande occasione Gerard Morena – Colpo di ...

AAlciato : È finita con gli steward del Liverpool che applaudivano i tifosi del Villarreal. Quasi un altro mondo. - VaneJuice2 : Il Villarreal ribalta il Liverpool e c'è gente che pensa che il Pordenone non ci possa battere - 100x100Napoli : Villarreal-Liverpool: qualificazione clamorosamente riaperta dopo il primo tempo - marcogarghe : Primo tempo sontuoso del Villarreal. Grande intelligenza nei movimenti in campo e precisione su ogni pallone giocat… - mmolinaa22 : RT @AlexChiner: Una polla el Villarreal se va a cargar al Liverpool jfjfjfjdfnfk -

Il senegalese Dia porta subito in vantaggio ilcontro ilnella semifinale di ritorno di Champions League. Incredibile bolgia all'Estadio de la Ceramica dove gli spagnoli dove appena tre minuti sono già avanti e possono così ...Commenta per primo Ilsarà la prima squadra finalista della Champions League 2021/2022. Almeno questo è l'esito ...lettori hanno pochi dubbi sull'esito della semifinale tra ile i ...Episodio da moviola in Villarreal-Liverpool per il possibile rigore per i padroni di casa per l’intervento di Alisson in uscita a valanga su Lo Celso. Per Makkelie, l’arbitro olandese del match, non c ...Allo stadio de la Ceramica, il match valido per il ritorno delle semifinali della Champions League 2021-2022 tra Villarreal e Liverpool: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live. Sintesi ...