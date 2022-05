Advertising

tuttoteKit : Prince of Persia: un remake perdute tra le Sabbie del Tempo #PrinceOfPersia #Ubisoft #tuttotek -

passato un po' di tempo dall'annuncio diofRemake , l'ambizioso rifacimento dell'amato "Sabbie del Tempo" , uscito alcune generazioni fa. Questo atteso remake, che Ubisoft ha coraggiosamente messo in preordine su Amazon , fu ...Nell'idea originale della casa di produzione, il titolo doveva essere un nuovo capitolo di un'altra serie famosa,of. All'inizio il protagonista era una guardia del corpo all'interno di ...Ubisoft announced that Prince of Persia The Sands of Time Edition Now in the hands Ubisoft Montreal. The two former teams, Pune and Mumbai, are no longer responsible for the development. No real ...Prince of Persia: The Sands of Time is a beloved entry in the action-adventure series and the original 2003 release was developed by Ubisoft Montreal. “The development of Prince of Persia: The Sands ...