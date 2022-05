Moto2 | Antonelli operato | salta test a Barcellona

Leggi su sportface

(Di martedì 3 maggio 2022) Niccolòsalterà idiin programma a. Il pilota italiano del Mooney VR46 Racing Team è infatti statopresso il Policlinico di Modena per la riduzione della sindrome compartimentale al braccio destro emersa nel recente GP di Spagna, a Jerez. L’intervento è riuscito perfettamente, ma non gli permetterà di scendere in pista in Catalogna, ma piuttostocomincerà da subito la riabilitazione per farsi trovare pronto, si spera, al GP di Francia, in programma a Le Mans la prossima settimana. “La gara di domenica è stata molto difficile, soprattutto i giri finali, perché il dolore al braccio destro è diventato insopportabile. Ho tenuto duro e ho tagliato il traguardo, ma era importante capire esattamente cosa stava succedendo. Ho fatto tutti i ...