Mini John Cooper Works verso la 24 Ore al Nurburgring (Di martedì 3 maggio 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – La nuova Mini John Cooper Works della Bulldog Racing ha superato il suo battesimo di fuoco. Nelle ultime settimane, la vettura ha completato il programma di test sul Circuit de Provence, vicino alla città francese di Marsiglia. L’obiettivo dei dettagliati test è stato quello di raccogliere dati riguardo i carichi esercitati sul telaio e sui componenti della propulsione e la loro durata. L’ingegnere del BMW Group Patrick Hàussler, specializzato sul telaio, ha guidato la Mini da circa 225 kW (306 CV). Un grande vantaggio per la squadra corse, in quanto Patrick sviluppa prodotti Bmw e Mini a tempo pieno e, grazie ad anni di test, conosce il sito di prova di Miramas. “Durante il nostro rollout a marzo, il compito era fondamentalmente quello di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 3 maggio 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – La nuovadella Bulldog Racing ha superato il suo battesimo di fuoco. Nelle ultime settimane, la vettura ha completato il programma di test sul Circuit de Provence, vicino alla città francese di Marsiglia. L’obiettivo dei dettagliati test è stato quello di raccogliere dati riguardo i carichi esercitati sul telaio e sui componenti della propulsione e la loro durata. L’ingegnere del BMW Group Patrick Hàussler, specializzato sul telaio, ha guidato lada circa 225 kW (306 CV). Un grande vantaggio per la squadra corse, in quanto Patrick sviluppa prodotti Bmw ea tempo pieno e, grazie ad anni di test, conosce il sito di prova di Miramas. “Durante il nostro rollout a marzo, il compito era fondamentalmente quello di ...

