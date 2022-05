Met Gala 2022. La rivincita dello strascico (Di martedì 3 maggio 2022) Con un tema così, c’era da aspettarselo. Corsetti, abiti da gran dama, drappeggi e cappellini che sembrano usciti dalla serie Tv ora Su Sky, The Gilded Age, hanno spopolato al Met Gala 2022. E soprattutto gonne interminabili, con code lunghissmime. Gigi Hadid, Blake Lively e Miranda Kerr al met Gala 2022. Il trionfo a tema di Black Lively Dal titolo evocativo Gilded Glamour, l’edizione di quest’anno capeggiata da Black Lively (la madrina della serata che, vestita Altelier Versace, in quanto a strascichi e opulenza non si è fatta mancare nulla) faceva riferimento a quel periodo storico dell’America definito proprio Gilded Glamour: ovvero gli anni 80 e 90 dell’800, quando l’alta società di New York difendeva lo status quo opponendosi all’arrivo dei nuovi ricchi portati dall’ondata di benessere e industrializzazione del ... Leggi su amica (Di martedì 3 maggio 2022) Con un tema così, c’era da aspettarselo. Corsetti, abiti da gran dama, drappeggi e cappellini che sembrano usciti dalla serie Tv ora Su Sky, The Gilded Age, hanno spopolato al Met. E soprattutto gonne interminabili, con code lunghissmime. Gigi Hadid, Blake Lively e Miranda Kerr al met. Il trionfo a tema di Black Lively Dal titolo evocativo Gilded Glamour, l’edizione di quest’anno capeggiata da Black Lively (la madrina della serata che, vestita Altelier Versace, in quanto a strascichi e opulenza non si è fatta mancare nulla) faceva riferimento a quel periodo storico dell’America definito proprio Gilded Glamour: ovvero gli anni 80 e 90 dell’800, quando l’alta società di New York difendeva lo status quo opponendosi all’arrivo dei nuovi ricchi portati dall’ondata di benessere e industrializzazione del ...

Advertising

GlamourBR : Anitta, de Moschino! #MetGala >>> - ilpost : Al MET Gala di ieri sera, Kim Kardashian ha indossato il vestito originale che indossava Marilyn Monroe quando cant… - team_world : Il Metropolitan Museum of Art di New York si prepara a diventare il centro nevralgico del glamour mondiale con l'an… - clar_e_ : RT @_beamoony: Io che aspetto di Timothée che Vedere Timothée non si presenta Al Met Gala al Met G… - DenverCartoons : RT @meleonoray: Blake Lively ha tanti talenti nella vita e uno di questi è reggere sulle sue spalle edizioni su edizioni del Met Gala. #Me… -