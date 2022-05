Met Gala 2022 | Kim Kardashian nell' abito di Marilyn Monroe omaggia un pezzo di storia americana

(Di martedì 3 maggio 2022) L’imprenditrice e star dei reality ha indossato il mitico vestito di “Happy Birthday Mr President”, ma solo per pochi minuti Kimè senza dubbio la star che ama di più far parlare di sé al Met. Il suo è un gusto mutevole che cambia ad ogni edizione: l’importante, però, è che del suo outfit se ne parli, moltissimo. Per questo Met, l’imprenditrice ha deciso di puntare …

Advertising

NetflixIT : Il buongiorno ve lo diamo con la splendida reunion di Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page al MET Gala. (?? @KaiaGerber/… - Fedez : Il mio Met Gala #MetGala - trash_italiano : ?? Il vero Met Gala si terrà oggi in Via Tiburtina 1361, Studi Elios, Roma (RM). - fr4ncesca__fra : RT @Fedez: Il mio Met Gala #MetGala - Bohchela : RT @zanqe: Ma qualcuno ha capito cosa fanno DENTRO ai Met Gala dopo aver fatto le foto? Tombolone? Pesca di beneficienza? Karaoke? -

Quando sul red carpet del2022 Cara Delevingne si è sfilata la giacca ha lasciato tutti a bocca aperta, perché sotto non indossava assolutamente nulla, ad eccezione di due copri - capezzolo e una tintura dorata che le ...Da sinistra: Madonna al2013, Billie Eilish agli Oscar 2020 e Rihanna alla sfilata di Chanel nel 2009. Leggi anche › Il look del giorno, con la catena oro che si nota La queen ...Incontrare un ex è sempre imbarazzante A quanto pare non per Camila Cabello e Shawn Mendes. I due cantanti sono stati fidanzati dall'estate del 2019, ai tempi della loro fortunata collaborazione sull ...Sul red carpet del Met Gala, l'evento benefico americano più glamour dell'anno, lunedì sera sembrava una dea. Emily Ratajkowski è così: ti lascia senza ...