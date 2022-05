Ma davvero basta una pizza Margherita di Briatore per far indignare il web? (Di martedì 3 maggio 2022) Si sono scatentate le pomemiche sui social, dopo che Errico Porzio, pizzaiolo di successo nel napoletano e food influencer, è andato a Roma a provare la pizza nei locali di Flavio Briatore. Padrone di una pizzeria storica a Soccavo, un’altra al Vomero, poi ad Aversa, a Salerno e a Roma, Porzio è molto attivo su Facebook, Instagram e Tik Tok. Proprio su questi social, ha infatti condiviso, in un filmato, la sua analisi su costo e gradimento del cibo dell’imprenditore di Verzuolo. Vi raccomandiamo... Flavio Briatore parla di sua figlia Leni Klum: "L'adoro, è forte e indipendente" Dopo essere stato a Milano per degustare la pizza di Cracco, Errico Porzio ha optato per la sede romana della catena Crazy pizza. “Una nuova ... Leggi su diredonna (Di martedì 3 maggio 2022) Si sono scatentate le pomemiche sui social, dopo che Errico Porzio,iolo di successo nel napoletano e food influencer, è andato a Roma a provare lanei locali di Flavio. Padrone di una pizzeria storica a Soccavo, un’altra al Vomero, poi ad Aversa, a Salerno e a Roma, Porzio è molto attivo su Facebook, Instagram e Tik Tok. Proprio su questi social, ha infatti condiviso, in un filmato, la sua analisi su costo e gradimento del cibo dell’imprenditore di Verzuolo. Vi raccomandiamo... Flavioparla di sua figlia Leni Klum: "L'adoro, è forte e indipendente" Dopo essere stato a Milano per degustare ladi Cracco, Errico Porzio ha optato per la sede romana della catena Crazy. “Una nuova ...

