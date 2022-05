Luca Minnelli si racconta: per Brian May dei Queen è il loro erede (Di martedì 3 maggio 2022) Se esiste un artista musicale che rappresenta Venezia e la sua magia, che si può considerare la Voce di Venezia per eccellenza, è Luca Minnelli. Nato Foffano a Mestre, il 3 maggio questo tenore pop lirico ha emozionato con una conferenza stampa al Casino di Venezia nella quale ha presentato in anteprima assoluta il suo nuovo videoclip, La voce è musica, che dà il titolo all'album omonimo, uscito l'8 aprile per Self Distribuzione e prodotto da Diego Basso. Il video, ambientato nel suggestivo teatro storico di Badia Polesine, chiamato la Piccola Fenice, e diretto dal noto Claudio Zagarini, è straordinario come la canzone, scritta da una coppia d'eccezione: ai testi il professore universitario di comunicazione Fabio Caon, alla musica il Maestro Francesco Sartori in persona, autore di Con te partirò e molti altri classici. Entrambi gli autori ... Leggi su panorama (Di martedì 3 maggio 2022) Se esiste un artista musicale che rappresenta Venezia e la sua magia, che si può considerare la Voce di Venezia per eccellenza, è. Nato Foffano a Mestre, il 3 maggio questo tenore pop lirico ha emozionato con una conferenza stampa al Casino di Venezia nella quale ha presentato in anteprima assoluta il suo nuovo videoclip, La voce è musica, che dà il titolo all'album omonimo, uscito l'8 aprile per Self Distribuzione e prodotto da Diego Basso. Il video, ambientato nel suggestivo teatro storico di Badia Polesine, chiamato la Piccola Fenice, e diretto dal noto Claudio Zagarini, è straordinario come la canzone, scritta da una coppia d'eccezione: ai testi il professore universitario di comunicazione Fabio Caon, alla musica il Maestro Francesco Sartori in persona, autore di Con te partirò e molti altri classici. Entrambi gli autori ...

