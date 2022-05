Lautaro Martinez, l’agente: “Non stiamo cercando un trasferimento” (Di martedì 3 maggio 2022) Alejandro Camaño, agente dell’argentino, ha commentato la situazione del suo assistito: «In questo momento è concentrato solo sull’Inter» Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di ¿Cómo te va?, programma argentino, sulla situazione del suo assistito. Le sue dichiarazioni. «A volte la stampa pubblica notizie su un suo possibile trasferimento, ma Lautaro pensa all’Inter, a dare gioia al popolo dell’Inter, a diventare campioni e poi a lavorare per il Mondiale. Non ci aspettiamo o non stiamo cercando un trasferimento. Lui è all’Inter, è felice, la città è meravigliosa. Pensiamo all’Inter. Lauti ci darà molta gioia nei prossimi anni, ovunque andrà sarà un intrattenitore. Viene da una super squadra come il Racing, ha sofferto, ora è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Alejandro Camaño, agente dell’argentino, ha commentato la situazione del suo assistito: «In questo momento è concentrato solo sull’Inter» Alejandro Camaño, agente di, ha parlato ai microfoni di ¿Cómo te va?, programma argentino, sulla situazione del suo assistito. Le sue dichiarazioni. «A volte la stampa pubblica notizie su un suo possibile, mapensa all’Inter, a dare gioia al popolo dell’Inter, a diventare campioni e poi a lavorare per il Mondiale. Non ci aspettiamo o nonun. Lui è all’Inter, è felice, la città è meravigliosa. Pensiamo all’Inter. Lauti ci darà molta gioia nei prossimi anni, ovunque andrà sarà un intrattenitore. Viene da una super squadra come il Racing, ha sofferto, ora è ...

